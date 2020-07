Tremendo schianto frontale tra la sua auto e un camion: morto un 48enne milanese

Tragedia sulle strade nel Novarese, a Paruzzaro, dove un uomo di 48 anni residente a Milano ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto sulla provinciale 412.

Martedì, stando a quanto finora appreso, il 48enne Gianfranco Pucci - che era nato ad Albenga ma viveva sotto la Madonnina - si è schiantato frontalmente con la sua Panda contro un camion che viaggiava nella direzione opposta. Nell'impatto, violentissimo, la macchina della vittima è stata sbalzata fuori strada, nella vegetazione a bordo carreggiata, e si è trasformata in un ammasso di lamiere, tanto che per liberare l'uomo dall'abitacolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Pucci è poi stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, prima di essere trasferito al Maggiore di Novara. La notte successiva all'incidente, però, il suo quadro clinico è ulteriormente peggiorato e i medici non hanno potuto far più nulla per strapparlo alla morte.

I rilievi per ricostruire le cause del tragico incidente sono stati effettuati da carabinieri e polizia, che hanno ascoltato a lungo anche il camionista che era alla guida del mezzo pesante. Resta da accertare perché l'auto e il tir si siano scontrati frontalmente su un rettilineo.