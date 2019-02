Incidente nella notte, muore 26enne milanese, lotta per la vita la figlia di 4 anni

Un giovane padre di 26 anni ha perso la vita e sua figlia di 4 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 febbraio nel Pavese, sulla provinciale 2, tra Ceranova e Lardirago.

Lo scontro frontale

Due auto, una Bmw, guidata dalla vittima, e una Mercedes si sono scontrate frontalmente. Alla guida del secondo veicolo un 32enne albanese, rimasto illeso dopo il tragico scontro. La vittima dell'incidente, che al momento dello schianto stava guidando la Bmw con a bordo la sua bambina, era un giovane di origini domenicane residente a Milano.

A causa del fortissimo impatto l'auto del 26enne è fuoriuscita dalla carreggiata e si è capovolta. L'uomo è morto sul colpo e il personale del 118 accorso non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il suo corpo è stato poi estratto dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto. La piccola, invece, nell'impatto sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo.

I soccorritori avrebbero trovato la bambina in condizioni disperate nei campi adiacenti alla strada, per poi trasportarla in ospedale in elisoccorso. Al momento la piccola si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Niguarda di Milano, dove lotta per la vita.