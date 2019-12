Incidente a Rho, cade dallo scooter e viene travolto da un'auto: 46enne morto sul colpo

Sarebbe caduto, forse per il maltempo. Poi sarebbe stato travolto da un'auto che viaggiava dietro di lui. Notte di sangue a Rho, teatro di un incidente costato la vita a un uomo di quarantasei anni. Il dramma si è consumato verso le 2.50 sulla Statale 33, il Sempione, nel territorio della frazione di Birighello.

Lì, una Citroen Ds3 guidata da un 21enne di Rho ha travolto un 46enne che era a bordo di uno scooter Malaguti Madison. Sembra, stando alle prime ricostruzioni, che l'uomo abbia perso il controllo del motorino e sia caduto, forse per l'asfalto reso viscido dal maltempo. A quel punto, l'automobilista - che viaggiava dietro di lui - non sarebbe riuscito a evitare l'impatto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, ma per il 46enne non c'è stato nulla da fare. Nonostante i disperati tentativi di salvargli la vita, alla fine i dottori ne hanno dovuto dichiarare il decesso in strada.

Sulla Statale hanno operato a lungo i carabinieri della compagnia di Rho, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione dinamica ed eventuali responsabilità del dramma.

Poco più di un'ora dopo un altro tragico schianto si è verificato lungo la A4. A 900 metri dal casello di Bergamo un'auto è finita fuori strada dopo aver sfondato il guardrail: un 53enne di Paullo è morto sul colpo, mentre un 29enne di Milano è rimasto ferito gravemente.

Mercoledì sera, invece, come in una lunga scia di sangue, un altro incidente mortale si era verificato poco distante da Rho, a Garbagnate. Lì a perdere la vita era stato il 27enne Salvatore Cutrona: la sua Alfa Romeo si era ribaltata ed era poi finita contro un palo. Anche per lui non c'era stato nulla da fare.