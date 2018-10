Stazione Centrale, pedone travolto da uno scooter: via chiusa al traffico

Un pedone è stato travolto da uno scooter verso le 9:30 del 23 ottobre all'interno del sottopassaggio Mortirolo, Stazione Centrale. Sul posto è accorso il 118 con un'automedica e un'ambulanza. Quest'ultima ha poi trasportato l'uomo e il conducente dello scooter, a sua volta ferito, all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, in codice giallo.

L'uomo a piedi per l'impatto ha riportato ferite alla testa, al volto e ha riferito ai soccorritori di avere dolore all'addome. Lo scooterista invece al momento dell'arrivo dei paramedici presentava diverse contusioni su tutto il corpo.

A causa dell'incidente è stata chiusa al traffico la carreggiata centrale del sottopasso Mortirolo in via Tonale. Allertata anche la polizia locale, a lavoro sul posto per effettuare rilievi e gestire la viabilità.