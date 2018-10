Incidente sulla Tangenziale Est: due feriti trasportati in ospedale e traffico in tilt

Un incidente sulla Tangenziale Est (A51 Sud) è avvenuto poco prima delle 14 del 29 ottobre nel tratto di via Mecenate-Paullo, in direzione Sud. Da una prima ricostruzione l'impatto sembrerebbe aver coinvolto uno solo veicolo, che sarebbe andato a scontrarsi contro un ostacolo. Il bilancio dei feriti è di due persone: una ragazza di 21 anni, che ha riportato un trauma al torace, e un uomo di 49, che ha subito un trauma cranico.

Sul posto è accorso il 118 con un'ambulanza, che ha trasportato entrambi i feriti all'ospedale Policlinico di Milano, in codice giallo. A causa dell'impatto, il traffico è andato in tilt, con molti veicoli completamente bloccati. La polizia stradale è intervenuta per gestire il traffico, che poi è ripreso a defluire regolarmente. Al momento dell'arrivo, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, entrambe le vittime dell'incidente risultavano coscienti.