Incidente al ritorno da Avellino, auto travolta da un camion: paura per gli ultras di Milano

Paura all'alba di giovedì per alcuni degli ultras dell'Olimpia che mercoledì sera hanno raggiunto Avellino per assistere a gara 3 di playoff tra gli irpini e le scarpette rosse, gara poi vinta dai padroni di casa.

All'altezza di Piacenza, quando ormai mancavano pochi chilometri dal capoluogo meneghino, una delle auto della carovana è stata colpita da un camion durante un sorpasso. Pesantissimi i danni alla vettura, praticamente inutilizzabile, ma fortunatamente nessun ferito tra i ragazzi a bordo.

"Ultras Milano coinvolti in un incidente autostradale durante il ritorno da Avellino - spiegano gli stessi tifosi -. Non fosse bastata la vergognosa prestazione della squadra, in casa Um piove sul bagnato".

Altri ragazzi della curva hanno poi raggiunto gli amici rimasti senza macchina per riportarli a Milano. "Venerdì gli Ultras Milano annunciano che saranno comunque e nuovamente al fianco della squadra per la delicatissima e decisiva gara 4. Avanti Olimpia - il grido di battaglia della curva -, non ci ferma nessuno".