Milano, schianto all'incrocio: furgone di un corriere espresso si ribalta in via Tolstoi

Un camioncino di un corriere espresso ribaltato e un furgone incidentato. E fortunatamente nessun ferito. È il bilancio di un incidente avvenuto in via Tolstoi a Milano (zona Lorenteggio) nel primo pomeriggio di giovedì 23 aprile.

Tutto è accaduto intorno alle 14 all'incrocio tra via Tolstoi e via vespri siciliani, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In un primo momento le condizioni dei due conducenti sembravano serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze in codice giallo. Fortunatamente entrambi non hanno riportato gravi traume e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.