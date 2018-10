Schianto tra due moto: 34enne traportato all'ospedale in elisoccorso

Due moto si sono scontrate in via Simone da Corbetta, a Corbetta, periferia ovest di Milano, verso le 12:30 del 6 ottobre. A causa dei numerosi traumi riportati per il forte impatto, uno dei due motociclisti, un uomo di 34 anni, è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all'Ospedale Niguarda, dove gli è stata assegnata una prognosi riservata. Sul posto sono accorse anche due ambulanze del 118.

Nonostante le serie condizioni di salute, secondo quanto riportato da un operatore dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, il 34enne al momento dell'arrivo dei soccorritori era cosciente.

Il secondo motociclista coinvolto nell'incidente, un uomo di 48 anni, ha invece rifiutato il trasporto in ospedale. Allertati dal 118 anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Corbetta.