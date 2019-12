Incidente in Bicocca, motociclista 'vola' per 6 metri: ricoverato con un grave trauma facciale

Grave trauma facciale per un motociclista di 33 anni che poco dopo la mezzanotte tra lunedì e martedì si è schiantato con un'auto in via Asturie, zona Bicocca a Milano.

A segnalare l'accaduto è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con ambulanza e automedica. Il centauro avrebbe fatto un volo di sei metri circa, sbattendo poi con la faccia. Il personale del 118 lo ha trasportato al vicino Niguarda.

La dinamica dell'incidente è affidata alla polizia locale che sul posto ha fatto i rilievi con una pattuglia.

Altro grave incidente a Rho

Nella serata di lunedì, un ciclista di 36 anni era stato travolto da un'auto in via Lainate a Rho. Le sue condizioni sono molto gravi ed è stato portato al San Raffaele in coma.