Milano, incidente in via Carnia: auto si scontra con carroattrezzi del Comune e si ribalta

Incidente in via Carnia, zona Udine, poco prima delle 12 del 22 febbraio. Un'auto si è ribaltata dopo essersi scontrata con il carroattrezzi della rimozione veicoli in sosta vietata del Comune di Milano. Sul posto sono accorsi polizia locale, vigili del fuoco e il 118, con quattro ambulanze e un'automedica.

Secondo quanto confermato dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, le persone rimaste ferite nello schianto sono tre, di 44, 50 e 59 anni. L'auto ribaltata dopo l'impatto, un'utilitaria Fiat 500 X blu scuro, è finita a testa in giù all'altezza dell'incrocio tra via Carnia e via Sagro.

Dei tre feriti, un uomo di 59enne ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre le altre due persone sono state trasportati in ambulanza, in codice verde, all'Ospedale Policlinico di Milano e all'Istituto Clinico di Città Studi. Lievi le ferite e le contusioni riportate a causa dell'incidente.