Tragico incidente in via Santander: muore motociclista di 23 anni

Un giovane motociclista di 23 anni ha perso la vita in un incidente con un'auto. È accaduto nella mattinata del 1° marzo, poco dopo le 11, in via Santander, zona Barona. Sul posto è accorsa la polizia locale e il 118, con tre ambulanze e un'automedica. Ma per il giovane, purtroppo, era già troppo tardi. I soccorritori non hanno potuto fare nient'altro che constatarne il decesso.

Lo schianto tra i due veicoli

Il ragazzo era alla guida della sua moto, una Yamaha, e proveniva da via Ponti verso via Schievano, quando si è scontrato con l'automobile, una Daihatsu Siron, in via Santander, all'altezza di piazza Bilbao. Dopo lo scontro frontale-laterale con l'auto, che veniva da via Malaga, il 23enne è stato sbalzato contro la parte posteriore di un'automobile parcheggiata. Come riferito dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, il personale del 118 è arrivato quando il 23enne era già in arresto cardiaco.

Nessun'altra persona è rimasta ferita a causa del tragico schianto che ha provocato la morte del giovanissimo centauro. Sul posto è giunta anche una pattuglia della polizia locale per effettuare i rilievi che dovrebbero consentire di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.