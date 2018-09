Incidente tra via Imperia e via Spezia a Milano: schianto tra un taxi e un'auto, un ferito. Foto

Un taxi è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, giovedì sera, dopo le 22.30. Lo schianto, avvenuto tra via Spezia e via Imperia ha coinvolto anche un'altra vettura.

Sul posto, oltre al personale della polizia locale, sono intervenuti anche i soccorritori del 118 per soccorrere le persone coinvolte. In particolare un uomo di 80 anni è stato trasportato all'ospedale San Paolo in codice giallo.

Non è chiara la dinamica. Il taxi ha finito la sua corsa su un marciapiedi, così come l'altra vettura si è schiantata contro l'isola spartitraffico. Il traffico in zona ha subito dei rallentamenti.

Poco prima in Bastioni di Porta Nuova un ciclista aveva travolto una donna che stava attraversando la strada con il semaforo verde e sulle strisce pedonali: la signora è grave.