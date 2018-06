Incidente in viale Cassala: schianto tra un'auto e uno scooter, ragazzo di 18 anni in coma

Quando i medici del 118 sono arrivati, il ragazzo era per terra e incosciente. Intubato, è stato trasportato in coma, in gravissime condizioni, all'ospedale di Niguarda. E' lui, un giovane di appena 18 anni, l'unico ferito di un incidente avvenuto lunedì sera in viale Cassala a Milano.

Sono le 23.20, quando per cause ancora da accertare, il ragazzo - che viaggia a bordo di uno scooter TMax Yamaha - si scontra con una Dacia, il cui conducente è rimasto illeso. Lo schianto è "frontale-laterale" spiegano i ghisa che hanno fatto i rilievi, avviene all'altezza del civico 39, nei pressi di via Carlo Torre e via Enrico Schievano.

Il personale del 118 interviene con ambulanza e automedica. Il ragazzo - dicono dalla centrale operativa - ha riportato traumi importantissimi al volto, alla testa, al torace e bacino. Le sue condizioni sono delicate e resta in coma farmacologico.

A fine aprile, nello stesso punto di viale Cassala, era morto un altro motociclista. L'uomo, un 67enne era deceduto all'Humanitas di Rozzano mentre l'automobilista, che aveva fatto una manovrà vietata, era rimasto illeso.