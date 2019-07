Incidente in viale Certosa, schianto tra una moto e un furgone: ragazzo in ospedale

Una moto distrutta, un furgone devastato dall'impatto e un ragazzo di 27 anni al pronto soccorso. È il bilancio di un incidente avvenuto in viale Certosa a Milano nella mattinata di martedì 30 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 10 all'altezza del civico 144, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni del 27enne sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza in codice giallo, ma fortunatamente i traumi si sono rivelati meno gravi del previsto: è stato trasportato al San Carlo in codice verde.

Per i rilievi che ricostruiranno l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale.