Viale Forlanini, auto ribaltata dopo incidente: un ferito grave

Incidente tra due auto verso le 15 del 28 febbraio in viale Enrico Forlanini. Un italiano di 78 anni, alla guida di uno dei due veicoli coinvolti nello schianto, è rimasto gravemente ferito. Sul posto è accorso il 118 con un'ambulanza, che ha trasportato la vittima all'Ospedale Fatebenefratelli di Milano, in codice rosso.

L'impatto è avvenuto all'angolo con via Alfonso Gatto. L'auto guidata dal 78enne dopo lo scontro con un'altra vettura si è ribaltata.

Come riferito dal personale dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, l'uomo soccorso sul posto non era in arresto cardiaco, non è stato intubato né presentava traumi evidenti, ma aveva uno stato di coscienza profondamente alterato. Per questo è stato trasportato in ambulanza in codice rosso. Nessun'altra persona è rimasta ferita a causa dell'incidente.

Lo scorso giugno sempre viale Forlanini era stato teatro di un altro incidente, quando un 23enne era stato travolto mentre stava attraversando al buio fuori dalle strisce pedonali.