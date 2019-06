Non rispetta il semaforo in viale Fulvio Testi e finisce male: mega incidente tra 3 auto. Video

Una Bmw X4 e una Peugeot 3008 distrutte, una Ford Kuga ribaltata. Tre persone ferite, viale Fulvio Testi bloccato e traffico in tilt. È il bilancio di un incidente avvenuto all'angolo di viale Esperia nel primo pomeriggio di lunedì.

Tutto è accaduto intorno alle 12.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. La dinamica dell'incidente - cioè quale delle auto sia passata col semaforo rosso, mancando quindi la precedenza - non è ancora nota. La Bmw e la Peugeot stavano percorrendo viale Fulvio Testi in direzione centro, mentre la Ford arrivava da viale Rodi in direzione viale Esperia (qui tutti i dettagli sulle condizioni dei feriti).

I precedenti incidenti nel lungo viale Fulvio Testi

Davvero tanti gli incidenti che avvengono nel lungo vialone che collega Milano con i comuni del nord. Pochi giorni fa un motociclista era rimasto gravemente ferito all'altezza di via Ponale. La domenica delle Palme, sempre ad aprile, una donna era stata uccisa da un furgoncino all'altezza di via Pianell. A gennaio un'ambulanza si era ribaltata dopo uno schianto dalla dinamica analoga. A dicembre una mamma era stata travolta con i suoi piccoli nel passeggino. A novembre 2018 ancora un incidente mortale.