Incidente a Vizzolo Predabissi, travolto da un'auto in via Verdi: gravissimo un uomo

È stato accompagnato in codice rosso all'Humanitas il 63enne che nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 dicembre è stato travolto da un'auto in via Verdi a Vizzolo Predabissi.

Tutto è accaduto intorno alle 18.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di San Donato, sul posto per i rilievi.

Le condizioni del 63enne sono subito apparse disperate tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica, oltre l'elisoccorso. L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Rozzano. Le sue condizioni sono estremamente delicate.