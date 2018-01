Incidente sull'Autostrada A8: perde il controllo del pullman, feriti 35 turisti cinesi

Avrebbe perso il controllo del pullman a causa dello scoppio di un pneumatico e si sarebbe schiantato contro il new-jersey al centro della carreggiata. Attimi di paura martedì sera sull'Autostrada Milano-Varese, teatro di un grave incidente stradale.

Lo schianto intorno alle 20.10 poco dopo la barriera di Lainate (direzione Milano), secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Il conducente, per cause ancora da accertare, probabilmente per un problema a una gomma, avrebbe perso il controllo del mezzo pesante con a bordo 35 turisti cinesi, schiantandosi contro il muretto di cemento che divide le due carreggiate. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due automediche e tre ambulanze, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto il guidatore dalle lamiere contorte.

L'uomo, secondo quanto comunicato dal 118, è stato accompagnato al pronto soccorso in codice giallo. Meno preoccupanti, invece, le condizioni dei turisti, soccorsi in codice verde: contusioni e grande spavento, ma per fortuna nulla di grave. Per chiarire la dinamica dell'accaduto è intervenuta la polizia stradale. Autostrade per l'Italia sul proprio sito web segnala code tra il bivio A8 e la Tangenziale Ovest.