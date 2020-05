Incidente sulla Tangenziale, perde il controllo del tir e si schianta contro il casello

Ha preso il controllo del tir e si è schiantato contro il casello. Tragedia sfiorata nella notte tra martedì e mercoledì 6 maggio a Vizzolo Predabissi sulla A58, la Tangenziale est esterna di Milano (Teem).

Tutto è accaduto intorno a mezzanotte, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Secondo una prima ricostruzione sembra che il camionista alla guida del mezzo abbia fatto tutto da solo e non ci sia nessun altro mezzo coinvolto nel sinistro; l'autoarticolato ha travolto parte del casello all'uscita di Vizzolo e poi ha terminato la sua corsa pochi metri dopo.

Sono subito scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di via Messina. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma solo danni materiali; il camionista ha rifiutato di essere accompagnato in ospedale.