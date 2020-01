Milano, cantiere della M4: boom d'incidenti dopo l'apertura di corso Plebisciti, 6 in 3 giorni

C'è un incrocio in centro a Milano nel quale ci sono già stati almeno sei incidenti negli ultimi tre giorni. La sequenza incredibile di scontri è cominciata lunedì. E non è un caso. Il 27 gennaio, infatti, è stato riaperto corso Plebisciti, una strada rimasta chiusa per anni per via dei lavori relativi alla nuova metropolitana blu, la M4. La sua riapertura, però, a quanto pare ha disorientato parecchio gli automobilisti che transitano nella zona, in particolare quelli che percorrono via Giuseppe Compagnoni in direzione via Leopoldo Cicognara. Le vie incrociano il corso una di fronte all'altra.

Boom d'incidenti in corso Plebisciti

Ma, stando alle testimonianze raccolte da MilanoToday, non sarebbe solo colpa dei conducenti, che abituati al fatto che il corso fosse chiuso non si accorgono dell'arrivo delle auto, ma anche della scarsa visibilità della segnaletica.

"È stata naturalmente messa una precedenza, con vernice gialla, ma la visuale è ancora del tutto impedita dai muri dei cantiere". Racconta Francesco C., un residente della zona. "È davvero pericoloso e, considerando che nei primi giorni dopo la riapertura i cittadini non si sono ancora accorti della novità, sarebbe opportuno segnalare il fatto, anche solo per mettere uno 'stop' più visibile o una pattuglia per qualche giorno".

L'incrocio killer tra via Cicognara e via Compagnoni

Gli fa eco un altro cittadino che abita davanti all'incrocio 'killer', anche se per fortuna per ora non ha lasciato vittime. "Gli automobilisti - riferisce Danilo P. - arrivando all'incrocio non vedono venire le auto da piazza Susa a causa della scarsa visibilità causata dai pannelli presenti sui manufatti che delimitano il cantiere della M4".

"Sarebbe necessario - propone attraverso il nostro giornale all'amministrazione comunale, mentre fa la conta degli ultimi incidenti - almeno uno specchio che faccia vedere le auto in arrivo". Ed effettivamente la raffica di incidenti dimostra quanto denunciato. Le auto, pur arrivando adagio all'incrocio con corso Plebisciti, sono costrette a sporgersi oltre la linea di arresto per vedere se arrivano altri mezzi. A volte questa delicata operazione va male e, come è evidente dalla dinamica fotocopia degli scontri, i mezzi in arrivo non hanno il tempo né la possibilità di scostarsi o frenare.

Tutti gli incidenti e le speranze del quartiere

L'elenco degli incidenti comincia a diventare davvero preoccupante. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto mercoledì mattina, verso le 11, per fortuna non grave. Un paio di ore prima, alle 8.35, un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato un motociclista di 41 anni, accompagnato dalle ambulanza e automedica al Fatebenefratelli.

Martedì ci sono stati altri tre incidenti in via Cicognara. Uno tra due due auto alle 2.45, il ferito è un uomo di 58 anni portato in Città Studi. Un secondo alle 14.36, con un altro 58enne, stavolta un motociclista, ferito e accompagnato in verde al nosocomio. E un altro tra due auto in serata, per fortuna senza feriti. E lunedì sera c'era stato un altro incidente tra due auto.

La situazione, evidentemente rischiosissima, è già stata segnalata dai residenti alle autorità. I cittadini ora sperano che non debba scapparci il morto prima che si intervenga per rimediare.

La foto dell'incrocio con l'attuale segnaletica