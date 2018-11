Folle inseguimento sulla Statale: Bmw in fuga travolge le auto per scappare, scia di incidenti

Una Bmw in fuga nel traffico, tallonata da una pattuglia della guardia di finanza. Poi gli incidenti, a raffica: quattro, cinque auto di normali cittadini speronate dai malviventi nel tunnel che attraversa Monza. E alla fine i finanzieri che, dopo essere riusciti a evitare la prima che gli piomba addosso, si schiantano contro la seconda macchina.

Attimi di paura nel pomeriggio di mercoledì 21 novembre sulla Statale Valassina. L'automobile, una Bmw Station wagon, è stata ritrovata alla fine del tunnel, mentre i tre malviventi a bordo sono riusciti a far perdere le proprie tracce. La notizia è stata riportata sulle colonne del Corsera in un articolo firmato da Gianni Santucci.

Tutto è iniziato a Sesto San Giovanni quando i militari hanno acceso i lampeggianti e hanno chiesto al conducente di fermarsi. A quel punto l'uomo al volante ha spinto a tavoletta sull'acceleratore cercando di scappare.

La Bmw ha iniziato a sorpassare le auto zigzagando nel traffico, ma nel tunnel che attraversa Monza i fuggitivi hanno deciso di scappare "coprendosi" con le auto dei cittadini: le hanno speronate colpendole sempre sugli angoli anteriori. I finanzieri dopo aver evitato il primo veicolo si sono schiantati contro il secondo. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi.

I militari hanno cercato di gestire l'inseguimento limitando i rischi e cercando di evitare pericolo per gli automobilisti. In pochi minuti sono arrivati nel tunnel anche carabinieri e Polstrada. Gli uomini in fuga hanno lasciato la Bmw poco dopo l'uscita del tunnel e sono scappati. Secondo quanto riportato dal Corsera sembra che l'auto sia intestata a un prestanome, una persona a cui sono intestate altre centinaia di auto.