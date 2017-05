Il pirata della strada di viale Monza si difende: “Sono scappato perché mi hanno rapinato”

Che alla guida di quell’Audi Q7 intestata a sua moglie ci fosse lui lo ha ormai ammesso. Ma Franko Della Torre, il trentatreenne accusato di omicidio stradale per essere fuggito dopo aver travolto l’auto del cinquantasettenne Livio Chiericati, ha intenzione di difendersi.

Così, martedì ha voluto raccontare la sua versione dei fatti completa agli inquirenti e agli investigatori della polizia locale, che domenica gli hanno dato la caccia per dodici ore, prima di trovarlo in un ospedale a Rho, dal quale lui - ormai braccato e in gabbia - ha finto un’estrema volontà di costituirsi.

“Ho avuto un colpo di sonno, non ho visto il rosso”, ha ribadito l’uomo, che ha poi raccontato anche cosa aveva fatto nelle ore precedenti al drammatico schianto costato la vita a Livio Chiericati, lasciato agonizzante in auto e poi morto in ospedale. Di notte “ero in una discoteca di Milano, a ballare. Avevo litigato con mia moglie e volevo stare fuori di casa - ha ricostruito, secondo quanto riporta Il Giorno -. Poi uscito dalla discoteca sono andato a fare colazione al bar e ho cominciato a vagare in auto”.

Video | Le due auto distrutte dopo il tremendo schianto

Quindi, poco dopo, viaggiando a oltre cento chilometri orari in viale Monza e ignorando un semaforo rosso, ha ucciso il cinquantasettenne che ha avuto la sfortuna di trovarsi con la sua Nissan Qashqai sulla traiettoria della Q7 del pirata. “Mi sono addormentato e non ricordo più nulla, mi sono svegliato che era già successo tutto. Sono sceso dalla mia auto - ha spiegato - ero tutto frastornato, non capivo. A quel punto ho visto quello che era successo, mi sono impaurito e sono scappato. Non ho chiamato i soccorsi perché ho avuto paura, ma anche perché ho subito una rapina da un uomo di colore che mi ha preso soldi e telefono”.

La rapina, naturalmente, è tutta da accertare, ma ciò che è sicuro è che Franko ha telefonato a sua moglie: quindi un telefono lo aveva. Per gli investigatori, infatti, il trentatreenne - origini serbe e tanti precedenti - dopo l’incidente, è tornato a casa a Nerviano, dove i ghisa hanno trovato sua moglie - intestataria dell’Audi Q7 - che stava lavando gli abiti del marito sporchi di sangue.

In quella stessa casa i vigili hanno trovato valigie piene di soldi falsi. E non è escluso, stando ai racconti dei testimoni che lo hanno visto armeggiare tra i rottami della sua auto, che prima di fuggire il pirata abbia proprio preso dalla sua macchina una valigetta.