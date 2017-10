Maxi incidente tra Inveruno e Busto Garolfo: coinvolte 4 auto, 5 feriti e una donna in coma

Una donna di 76 anni, rimasta incastrata tra le lamiere di un'auto e poi trasportata in ospedale in coma, e altri quattro feriti meno gravi. E' il bilancio complessivo del maxi incidente avvenuto giovedì mattina sulla Strada provinciale 12 tra Inveruno (Mi) e Busto Garolfo (Mi). Numeri tutto sommato limitati, visto la portata dello schianto: un frontale tra due auto che poi ha coinvolto altre due vetture.

La prima richiesta d'aiuto arriva alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza alle 9.59. Sul posto intervengono quattro ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso. Tutti in codice rosso, anche se fortunatamente alcuni saranno declassati in giallo e verde. La persona più grave, una donna italiana, viene trasportata in elicottero all'ospedale di Varese: è in pericolo di vita. Gli altri feriti - due ragazzi di 18 e 32 anni e altre due donne di 49 e 81 anni - verranno portati nei nosocomi di Legnano, Rho e Magenta: nessuno è grave.

Nel luogo del frontale intervengono i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che liberano la 76enne dalle lamiere dell’abitacolo, e la polizia locale. Il traffico è rimasto paralizzato per permettere i soccorsi e i rilievi. La dinamica per il momento è al vaglio degli agenti di Inveruno.