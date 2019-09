Incidente a Inveruno, perde il controllo della moto e si schianta: morto un uomo

È morto poco dopo il ricovero all'ospedale di Legnano il motociclista di 32 anni che è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in via Benvenuto Cellini a Inveruno nel pomeriggio di domenica 15 settembre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 14.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Legnano, ma secondo quanto trapelato pare che l'uomo — per cause in via di accertamento — abbia perso il controllo della moto e sia rovinato a terra.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 32enne, stabilizzato dai sanitari, è stato successivamente accompagnato in gravi condizioni all'ospedale di Legnano dove è morto poco dopo.