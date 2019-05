Incidente a Inveruno, nel Milanese: schianto frontale tra due auto, sul posto 4 ambulanze

Cinque persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra due veicoli a Inveruno (Milano), in via Manzoni.

L'incidente si è verificato poco dopo le 8 di giovedì, stando a quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato quattro ambulanze, allertando anche l'elisoccorso. I feriti - tra i quali anche un ragazzino di 12 anni - non sarebbero gravi.

La dinamica dell'incidente non è ancora nota. I rilievi sono in mano alla polizia locale di Inveruno che ha gestito la situazione insieme ai vigili del fuoco di Milano.

Grave incidente sulla Tangenziale Ovest

All'alba di giovedì si è verificato un altro grave incidente, stavolta sulla Tangenziale Ovest di Milano. Un uomo ha perso il controllo del suo veicolo e si è schiantato. Ora è gravi condizioni all'ospedale di Rozzano.

Grave schianto in viale Campania

A Milano, mercoledì sera, un motociclista è stato travolto da un'auto in viale Campania. Le sue condizioni sono molto gravi.