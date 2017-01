Camionista non vede il ciclista all'incrocio e lo travolge col tir: grave incidente ad Inveruno

Non vede il ciclista arrivare, accelera per immettersi sulla strada e lo travolge con il proprio camion. Autotrasportatore illeso e uomo sulla bici in gravissime condizioni.

L'incidente è avvenuto mercoledì mattina, attorno alle undici e trenta, ad Inveruno (Milano), nell'incrocio tra via Giacomo Matteotti e viale Lombardia (Sp 31). Uno scontro quasi banale, secondo quanto riferito dagli agenti della polizia locale, ma che potrebbe costare la vita ad un pachistano di cinquantatré anni. Dopo l'arrivo dei primi soccorritori, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso in codice rosso e il ferito è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano.

I 'ghisa' di Inveruno hanno fatto i rilievi per accertare la dinamica. Il camionista - spiegano - ha ammesso di non essersi accorto della presenza del ciclista se non nel momento del terribile impatto.

In serata, a Sesto San Giovanni, un camion dell'Esselunga ha travolto un ciclista in circostanze simili (foto).