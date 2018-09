Incidente stradale a Casorate Primo: 17enne investe un'amica con il Suv di suo padre

A 17 anni ha preso la Bmw X3 di suo padre, in piena notte, per raggiungere il gruppo di amici, di cui fa parte anche la coetanea che ha investito con il Suv, mandandola in ospedale in prognosi riservata. E' successo dopo le tre di notte tra sabato e domenica a Casorate Primo, in provincia di Pavia ma al confine con la Città Metropolitana di Milano.

Protagonista e vittima sono un ragazzo e una ragazza di 17 anni, che si conoscono e vivono a Casorate. L'investimento è avvenuto in una via centrale del paese. Il ragazzo è subito scappato via, poi è tornato a casa e ha parcheggiato la vettura. Ma non ci è voluto molto per capire chi fosse il responsabile. Oltretutto il padre, domenica, ha chiamato i carabinieri per segnalare che la Bmw era stata "spostata e danneggiata" nottetempo.

I militari erano già alla ricerca della Bmw che si era dileguata e hanno collegato le due vicende. Per quanto riguarda le cause, i carabinieri tendono a ritenere che il 17enne, volendo "mettersi in mostra" con i suoi amici e amiche, abbia lanciato la Bmw ad alta velocità finendo col perdere il controllo del Suv e investire l'amica, per poi scappare.

La ragazza appariva in pericolo di vita ai sanitari che l'hanno stabilizzata sul posto e poi ricoverata in rianimazione al San Matteo di Pavia. Nella giornata di domenica, per fortuna, le condizioni della giovane sono migliorate, ma resta in prognosi riservata. Ha rimediato un trauma cranico-facciale, la frattura del bacino e una lesione al polmone. Il 17enne è stato invece denunciato per lesioni stradali gravi, fuga del conducente e guida senza patente. Reati piuttosto gravi. Ne risponderà davanti al tribunale dei minorenni di Milano.