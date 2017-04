Travolge una bambina di quattro anni e scappa: denunciato imprenditore di 65 anni

È un imprenditore italiano di 65 anni l'uomo che nel pomeriggio di venerdì 7 aprile ha investito con lo scooter una bambina di quattro anni e non si è fermato a prestare soccorso. La bimba, accompagnata dalla nonna, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze a seguito dell'impatto: è stata accompagnata al pronto soccorso in codice verde.

VIDEO | L'incidente ripreso dalla telecamera

Il responsabile dell'incidente è stato rintracciato dalla squadra interventi speciali della Polizia locale dopo poche ore grazie alla collaborazione dei testimoni, alle telecamere e alle investigazioni. Si tratta di un uomo che viaggiava senza assicurazione e senza patente perché gli era stata revocata. Ora è denunciato a piede libero, gli è stato sequestrato il veicolo e gli sono state comminate sette diverse infrazioni per violazione del codice della strada.

«Le indagini della Polizia locale e la collaborazione dei cittadini — dice il comandante della Polizia locale Antonio Barbato — hanno permesso di rintracciare l'uomo nel giro di poche ore. Si conferma un tasso altissimo, che sfiora il 90 per cento, di individuazione di chi non si ferma dopo un incidente. Prestare soccorso è sempre e comunque la scelta più giusta».