Uccide un ciclista con un'auto del car sharing, poi scappa: processo per omicidio stradale

Rinviato a giudizio per omicidio stradale. E' questa la sorte di un uomo di 35 anni residente nel Milanese che il 13 agosto 2016, attorno all'una, aveva travolto e ucciso un ciclista di 57 anni alla guida di una Smart di un noto servizio di Car Sharing. Poi era fuggito.

L'incidente era avvenuto nelle vicinanze del casello di Lodi dell'autostrada del Sole a Pieve Fissiraga, su un cavalcavia della strada provinciale 235.

Per la vittima, Giuseppe Cervelli di Borgo San Giovanni (Lodi), non c'era stato nulla da fare. Secondo i rilevamenti dei carabinieri, non aveva nessuna forma di illuminazione, né indumenti catarifrangenti, né luci sulla bicicletta.

Il responsabile aveva poi parcheggiato la Smart del car sharing chiudendo il noleggio come se nulla fosse accaduto. L'uomo è stato identificato dai carabinieri attraverso la carta di credito utilizzata per pagare l'auto e attraverso i tabulati del Telepass autostradale. Ora la procura di Lodi ha chiesto il rinvio a giudizio.