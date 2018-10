Travolta da un'auto mentre va a scuola: paura per una bimba di 10 anni

Una bambina di 10 anni è stata travolta da un'auto in largo Antonio Balestra, zona Giambellino, verso le 8 del 15 ottobre. Sul posto sono accorse due ambulanze del 118, che hanno trasportato la bimba all'ospedale ortopedico Gaetano Pini, in codice giallo. A causa dell'impatto la piccola ha riportato diverse contusioni su tutto il corpo.

Come riportato dal personale dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, la giovanissima vittima dell'incidente non è in pericolo di vita e al momento dell'arrivo dei soccorritori era cosciente. Allertati dell'incidente anche i vigili urbani di Milano Beccaria, che al momento stanno facendo accertamenti per definire la dinamica dell'investimento.

Lo scorso tre settembre a essere travolto da un'auto era stato un bambino di soli 3 anni, il quale era stato urtato da un'auto in via Lopez Sabatino, zona Quarto Oggiaro, subito dopo essere sfuggito al controllo dei genitori e aver iniziato ad attraversare la strada da solo.