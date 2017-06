Grave incidente sull'A4: donna travolta da un'auto allo svincolo con l'A8 finisce in coma

Una donna di circa sessant'anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stata travolta da un'auto sull'Autostrada A4, Torino-Venezia, Svincolo per l'A8 Milano-Varese. L'incidente si è verificato poco prima delle ventidue di domenica.

La signora, la cui identità non è ancora nota, è stata soccorsa dal personale del 118 in codice rosso. Ora si trova ricoverata in coma nell'ospedale Fatebenefratelli.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Non è chiaro che cosa ci facesse la vittima a piedi in quel tratto di strada. Le indagini sono in corso.