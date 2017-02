Incidente tra due auto: poi una finisce contro una donna in bicicletta

Paura a Milano per una donna di 63 anni investita in bicicletta nella mattinata del 16 febbraio in via Domodossola all'altezza dell'incrocio con via Giovanni da Procida.

Due autovetture si sono scontrate ed una delle due è finita addosso alla 63enne che stava transitando in bicicletta proprio in quel momento. Lo riferisce la polizia locale, intervenuta sul posto alle nove e un quarto insieme ai sanitari del 118, che hanno inviato un'ambulanza ed una automedica.

La donna è stata portata al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso.