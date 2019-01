Incidente a Busnago, donna di 40 anni travolta da un'auto e sbalzata in un campo: morta

Dopo due giorni di lotta si è arresa. Nonostante gli sforzi di medici e infermieri, per lei non c'è stato nulla da fare.

È morta la donna di quaranta anni investita lunedì pomeriggio in via Belgioioso a Busnago. La vittima - di origini romene ma residente a Trezzo sull'Adda, nel Milanese - era stata travolta alle 17.30 da una Fiat Multipla mentre camminava nella stradina fuori dal centro abitato che collega il paese della Brianza a Mezzago.

Dopo l'impatto, violentissimo, la quarantenne era stata sbalzata in un campo vicino alla carreggiata. Soccorsa dalle ambulanze del 118, era stata rianimata ed era stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: lì, però, non ha mai ripreso conoscenza e nelle scorse ore è stato dichiarato il decesso.

Per il conducente della Multipla, che si era subito fermato a prestare soccorso alla vittima, si profila ora il reato di omicidio stradale.