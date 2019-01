Incidente in centro a Milano, donna investita da uno scooter cade e batte la testa: è grave

È caduta e ha battuto con violenza la testa sul marciapiede. Quindi, ha perso subito i sensi ed è rimasta a terra.

Grave incidente stradale martedì pomeriggio in corso di Porta Vittoria a Milano, dove una donna di quarantacinque anni è stata investita da un uomo in scooter. Teatro dello schianto - avvenuto alle 13.30 - è stato il tratto di strada difronte alla camera del lavoro, in direzione centro.

Ad avere la peggio è stata proprio la 45enne. Dopo l'impatto con il motorino, una Vespa rossa, la donna è caduta e ha battuto la testa contro il marciapiede, perdendo subito conoscenza. Soccorsa da tre ambulanze e un'auto medica del 118, la vittima è stata portata all'ospedale Niguarda in codice rosso e in prognosi riservata: lì è subito entrata in sala operatoria. Meglio è invece andata al 31enne, che è stato medicato sul posto e ha poi rifiutato il trasporto in ospedale.

Corso di Porta Vittoria è stato chiusa da piazza Cinque giornate per permettere agli agenti della polizia locale di effettuare tutti i rilievi del caso. Saranno loro ora a ricostruire con precisione la dinamica e le responsabilità dell'accaduto. Stando ai primi accertamenti dei ghisa, la vittima era in prossimità delle strisce pedonali per attraversare.