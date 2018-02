Incidente in piazza della Repubblica, donna travolta e uccisa da furgoncino in retromarcia

Il furgoncino che si ferma poco prima del semaforo, innesta la retromarcia e torna indietro di qualche metro. Lei che si "spinge" in strada, con ogni probabilità senza accorgersi di nulla, e cerca di attraversare. Poi, l'impatto e la caduta al suolo, fatale.

Tragico incidente stradale lunedì pomeriggio a Milano, dove una donna di novanta anni - la pensionata Luciana Carta - è morta dopo essere stata investita da un Ford Transit Connect bianco. Teatro del dramma è stata via Ferdinando Savoia, a poche metri da piazza della Repubblica, in centro città.

La vittima, stando ai primi accertamenti della polizia locale, sarebbe stata urtata dalla parte posteriore del furgoncino - un mezzo di una società che si occupa di telecomunicazioni guidato da un trentenne italiano - e nella caduta ha battuto con violenza la testa sull'asfalto. Soccorsa e intubata sul posto, la novantenne è stata portata in coma al Policlinico, dove poco dopo - nonostante una disperata operazione d'urgenza - i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo quanto finora ricostruito dai ghisa, il trentenne sarebbe arrivato da via Pisani e, una volta all'altezza del semaforo tra via Savoia e viale della Liberazione, si sarebbe fermato e avrebbe poi percorso pochi metri in retromarcia forse per cercare parcheggio o per verificare un numero civico. Sulla sua strada, però, ha trovato la novantenne, che stava cercando di attraversare fuori dalle strisce pedonali. La patente del conducente e il mezzo sono risultati in regola e per ora non sono stati presi provvedimenti nei confronti del trentenne, che è rimasto al lungo, in lacrime, sul luogo della tragedia.

Lui stesso, ascoltato dagli investigatori, ha raccontato di non aver visto la donna e di essersi fermato subito dopo aver sentito un urto.

Soltanto poche ore dopo, un secondo grave incidente è avvenuto in via Mecenate, all'incrocio con via Quintiliano. Lì, nonna, nonno e nipotina di quindici anni sono stati travolti da una macchina mentre attraversavano sulle strisce pedonali. I tre, tutti feriti, sono stati ricoverati al Policlinico e al Fatebenefratelli in condizioni serie.