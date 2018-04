Melegnano, donna investita mentre cammina nel parcheggio: multata dai vigili (e ferita)

Ferita e multata. Oltre il danno la beffa per una donna di settantadue anni, residente a Melegnano, che ha dovuto fare i conti prima con un incidente e poi con una multa, decisamente inaspettata.

La storia, raccontata da "Il Cittadino", inizia due mesi fa. La signora si trova in piazza Matteotti e, mentre cammina in un parcheggio, viene investita da un'auto. Soccorsa dal 118, la vittima finisce in ospedale con la frattura di tibia e persone.

Passano un paio di mesi e, quando lei pensa di essersi ormai messa alle spalle quella brutta storia, arriva la sorpresa. La polizia locale, infatti, notifica alla 72enne una multa da 17 euro perché "avrebbe dovuto camminare sul marciapiede". La cifra della sanzione, tutto sommato, non è elevatissima, ma la signora promette battaglia.

"Nel tratto tra il marciapiede e la macchina parcheggiata in piazza Matteotti è obbligatorio percorrere il piazzale - rivendica al quotidiano lodigiano -. Se valesse per tutti questa regola, ogni giorno sarebbero centinaia i multati. In piazza Matteotti, infatti, è continuo il via vai di gente in tutte le ore della giornata. Proprio per questo motivo - conclude - presenterò ricorso contro la multa della polizia locale".