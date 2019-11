Incidente in piazzale Baiamonti, ragazza di 18 anni investita sulle strisce da furgone: è grave

Grave incidente venerdì mattina in piazzale Baiamonti a Milano. Pochi minuti dopo le nove, per cause ancora in corso di accertamento, una ragazzina di diciotto anni è stata investita da un furgone mentre attraversava la strada all'angolo con via Volta.

La 18enne, secondo le primissime ricostruzioni della polizia locale, si trovava sulle strisce pedonali e i ghisa stanno ora cercando di accertare chi tra la vittima e il conducente avesse il semaforo verde.

L'impatto tra la ragazza e il furgone è stato molto violento. La giovane, soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, è stata portata in codice rosso al Policlinico. Nell'incidente ha riportato un importante trauma cranico e una frattura al femore: le sue condizioni sono giudicate molto gravi dagli stessi soccorritori.

Il guidatore del furgone si è immediatamente fermato ed è stato lui stesso ad allertare il 118. Il conducente è stato a lungo ascoltato dai ghisa, ora al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.