Incidente a Milano, attraversa sulle strisce: donna travolta da Mercedes, gravissima

È stata presa in pieno mentre attraversava sulle strisce pedonali. È stata sbalzata sull'asfalto, ha battuto la testa e ha perso subito conoscenza.

Grave incidente stradale domenica mattina in piazzale Massari a Milano, dove una donna di trentuno anni è stata investita da una Mercedes guidata da un uomo di cinquantacinque anni, che si è subito fermato a prestarle soccorso.

Lo schianto è avvenuto alle 11.25, mentre - stando ai primi accertamenti della Locale - la vittima stava attraversando sulle strisce pedonali. Il conducente dell'auto, per cause ancora da chiarire, non si sarebbe accorto della donna e l'avrebbe colpita, facendola volare a diversi metri dalla macchina.

All'arrivo dei medici del 118 - intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica - la 31enne era incosciente e non rispondeva agli stimoli. Dopo qualche minuto ha ripreso conoscenza, ma sembra che non ricordasse nulla dell'accaduto. La donna è stata quindi caricata a bordo e portata in codice rosso al Niguarda, dove ora si trova in condizioni gravi.

Il 55enne è stato invece a lungo ascoltato dai ghisa, che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire le cause dell'incidente.