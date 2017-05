Incidente a Sesto San Giovanni, donna di 76 anni investita da un camion: è in fin di vita

Gravissimo incidente giovedì mattina a Sesto San Giovanni, dove una donna di settantasei anni è stata investita - secondo le primissime informazioni - da un’autobetoniera.

Il drammatico schianto è avvenuto poco dopo le undici in viale Edison all’angolo con viale Monza, a due passi dalla fermata metropolitana di Sesto Marelli.

La vittima, dopo l’impatto con il camion, sarebbe rimasta incastrata sotto il mezzo. Sul posto, per liberarla e soccorrerla, sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza e un’auto medica.

La settantaseienne è poi stata accompagnata al Niguarda in codice rosso e in condizioni gravissime.

In viale Edison sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Sesto, che per il momento non si sbilanciano sulle cause e sulla ricostruzione del dramma. Non è ancora chiaro, ad ora, se la vittima stesse cercando di attraversare - ed eventualmente sulle strisce -, né se stesse camminando a bordo strada.