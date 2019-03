Incidente a Settimo Milanese, donna investita mentre attraversa sulle strisce: è gravissima

Sembra che stesse attraversando sulle strisce mentre faceva jogging. Le cuffiette con la musica nelle orecchie e il passo svelto per non fermare la corsa. Proprio in quel momento, però, sarebbe arrivata un'auto che l'ha centrata in pieno.

Gravissimo incidente stradale martedì sera a Settimo Milanese, dove una donna di cinquantacinque anni è stata investita da una Fiat 500 all'incrocio tra via Galvani e via De Ruggiero. Violentissimo l'impatto, con la vittima che è stata sbalzata a una decina di metri di distanza dal luogo dello schianto.

Soccorsa dagli equipaggi di due ambulanze e un elicottero del 118, la 55enne è stata stabilizzata sul posto e poi trasferita all'ospedale San Carlo, dove si trova ancora in fin di vita.

La prima a dare l'allarme è stata proprio la conducente della 500, una donna di un anno più piccola che è poi stata visitata dai medici in evidente stato di shock.

Resta da capire perché non si sia accorta della vittima, che - stando ai primi rilievi - attraversava regolarmente sulle strisce pedonali. La verità arriverà dalle indagini di polizia locale e carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.