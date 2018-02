Incidente in piazza Fontana, donna di 76 anni investita da un taxi: è grave in ospedale

Grave incidente venerdì mattina in piazza Fontana a Milano, a due passi dal Duomo. Lì - pochi minuti prima dell'una, per cause ancora in corso di accertamento - una donna di settantasei anni è stata investita da un taxi.

La vittima, soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Milano. Le sue condizioni vengono giudicate gravi dai medici, sopratutto per un trauma che ha riportato a un piede, che sembra sia rimasto schiacciato sotto l'auto bianca.

Sul posto hanno operato a lungo anche gli agenti della polizia locale, ora al lavoro per chiarire la dinamica ed eventuali responsabilità dell'investimento.

Milano, 3 gravi incidenti in meno di 24 ore

Quello di piazza Fontana è il terzo grave schianto che avviene nelle ultime ore a Milano.

Ad aprire la tragica serie, alle 17 di giovedì, ci ha pensato un incidente sul cavalcavia don Milani, dove ha perso la vita un'anziana di ottantasei anni, investita da una macchina mentre attraversava fuori dalle strisce pedonali. Poche ore dopo, invece, un uomo in moto ha ignorato un semaforo rosso in viale Misurata e si è scontrato contro un'auto: nella caduta ha riportato un serio trauma cranico ed è in condizioni gravi al Policlinico.

A chiudere il cerchio, venerdì mattina, ci ha poi pensato un altro schianto, avvenuto in viale Murillo. Una donna alla guida di un'auto, che sembra non si sia accorta di avere il semaforo rosso, ha attraversato l'incrocio e ha falciato due persone in moto, che fortunatamente sono rimaste ferite soltanto in maniera lieve.