Incidente in via Asmara, donna di 70 anni travolta mentre attraversa la strada: è grave

Stava attraversando la strada quando è stata travolta da un'auto. Dopo l'impatto, molto violento, è volata sull'asfalto e lì è rimasta, ferita, prima di essere trasportata in condizioni serie in ospedale.

Grave incidente alle 11 di venerdì mattina in via Asmara, zona Zara a Milano, dove una donna di settanta anni è stata investita da una Renault Captur guidata da una cinquantenne. Soccorsa da un'ambulanza e un'auto infermieristica del 118, la vittima è stata trasportata in codice rosso al Niguarda. Stando a quanto appreso, all'arrivo in ospedale era sveglia, ma presentava una frattura al bacino: le sue condizioni sono giudicate gravi.

A effettuare i rilievi sono stati gli agenti della polizia locale, che hanno già recuperato le immagini delle telecamere presenti sull'incrocio con via Veglia per verificare se la settantenne fosse sulle strisce pedonali.

Pochi minuti dopo un secondo grave incidente si è verificato tra Sesto San Giovanni e Monza. Lì, a schiantarsi è stato un camion che è finito contro un guardrail e contro un palo della luce, che nella caduta ha travolto un'auto. Il conducente del mezzo pesante, un 40enne, è morto sul colpo.