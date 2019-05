Incidente in via Della Pila a Milano, attraversa fuori dalle strisce: ragazza investita, è grave

Si sarebbe "lanciata" in strada senza accorgersi dell'auto in arrivo. E l'automobilista non avrebbe potuto fare nulla per evitarla. Grave incidente stradale sabato pomeriggio in via Lanfranco Della Pila, una piccola stradina corta e a senso unico in zona Bicocca.

Lì, pochi minuti dopo le 16, una ragazza di ventitré anni è stata investita da una macchina mentre cercava di attraversare all'altezza del civico 61. La giovane, colpita dallo spigolo destro della vettura, è poi finita a terra, battendo con violenza la testa sull'asfalto.

Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, la 23enne è stata portata in codice rosso all'ospedale Policlinico: le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

In via Della Pila sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato tutti i rilievi. Stando ai primissimi accertamenti, la ragazza avrebbe attraversato correndo da destra verso sinistra a circa settanta metri dalle strisce pedonali. L'automobilista in arrivo, che si è immediatamente fermato e ha allertato i soccorsi, non è quindi riuscito a evitare l'impatto.