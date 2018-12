Via De Pretis, scende dal marciapiede e viene travolta da un'auto: donna in coma

Appena ha messo il piede sull'asfalto è stata travolta. È stata centrata in pieno da una Fiat Panda ed è stata sbalzata sull'asfalto, con violenza.

Gravissimo incidente poco dopo le 17 di mercoledì pomeriggio in via Agostino De Pretis, zona Barona a Milano, dove una donna di ottantotto anni è stata investita da un'auto all'incrocio con via San Vigilio. La vittima è stata soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118 ed è stata trasportata in coma all'Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni sono giudicate gravissime e al momento lotta tra la vita e la morte.

In via De Pretis hanno lavorato a lungo gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per accertare con esattezza le cause e la dinamica dell'incidente. Stando ai primissimi accertamenti, l'anziana non era sulle strisce pedonali ed era appena scesa dal marciapiede, con ogni probabilità per attraversare la strada. Proprio in quel momento sarebbe sopraggiunta la Panda, la cui conducente - una donna di settantasei anni - non è riuscita a evitare l'impatto.

Altra donna investita

Poco prima - erano le 14.30 - un'altra donna era stata investita da una macchina. Teatro del secondo incidente era stato l'incrocio tra via Amoretti e via Litta Modigliani. Ad avere la peggio era stata una 38enne travolta da una Suzuki Swift guidata da una 41enne.

La conducente, stando a quanto ricostruito dalla Locale, ha attraversato l'incrocio con il semaforo verde, ma non è riuscita a evitare l'impatto. La vittima, dopo essere rimbalzata sul cofano della macchina, è finita sull'asfalto.

La 38enne è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Carlo ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.