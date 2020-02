Incidente a Milano, ragazza investita mentre attraversa la strada in via Padova: è grave

Grave incidente stradale sabato mattina in via Padova a Milano. Poco prima delle 10.40, per cause ancora in corso di accertamento, una ragazza di 26 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada poco distante dall'incrocio con via Arquà.

Sembra che la giovane sia rimasta schiacciata sotto il veicolo, tanto che per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno sollevato la macchina.

La 26enne è poi stata affidata alle cure dei soccorritori, arrivati sul posto con due ambulanze e un'auto medica. Nell'incidente la giovane ha riportato traumi al torace, alla spalla e al volto: è stata trasportata in codice rosso al San Raffaele. A preoccupare sono soprattutto i danni al torace, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. In ospedale è finita anche la 47enne che era alla guida dell'auto: la donna è stata ricoverata in codice verde al Fatebenefratelli per un dolore alla schiena.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, ora al lavoro per ricostruire dinamica e cause dello schianto.