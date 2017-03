Incidente in viale Cassala, donna investita da una moto mentre attraversa la strada: ferita

Grave incidente mercoledì sera in viale Cassala, all’altezza della fermata della linea 90.

Una donna di ottantaquattro anni, che stava attraversando la strada - sembrerebbe non sulle strisce pedonali -, è stata investita da una moto guidata da un uomo di cinquantotto anni.

Dopo lo scontro, la vittima è rimasta ferita sull’asfalto ed è stata medicata da un’ambulanza e un’auto medica. L’anziana ha riportato diverse gravi ferite ed è stata trasportata in codice giallo al Niguarda: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, per effettuare i rilievi del caso e gestire il traffico - quasi paralizzato - sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Ai ghisa spetterà ora il compito di ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente.

I soccorsi sul posto - Foto Francesca Bazan © Mt