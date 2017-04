Incidente in viale Toscana, donna investita da uno scooter mentre attraversa: è gravissima

Grave incidente lunedì mattina in viale Toscana, angolo via Vittadini, a Milano.

Verso le nove, per cause ancora in corso di accertamento, una donna di ottantaquattro anni è stata investita da uno scooter mentre attraversava la strada. L’impatto è avvenuto nella corsia preferenziale di autobus e taxi nei pressi delle strisce pedonali.

Nello scontro, la vittima ha battuto violentemente la testa sull’asfalto e ha riportato un grave trauma cranico. Soccorsa in codice giallo, le sue condizioni si sono poi aggravate ed è stata ricoverata in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico.

In ospedale sono finiti anche un ventinovenne e una ventiseienne, conducente e passeggera dello scooter. La ragazza ha riportato alcuni traumi e contusioni alle gambe, mentre il ragazzo qualche ferita agli arti superiori. Le loro condizioni, comunque, non destano alcuna preoccupazione.

In viale Toscana, a due passi da parco Ravizza, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno effettuato i rilievi del caso e hanno gestito il traffico, a lungo bloccato per l’incidente.