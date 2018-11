Via Valparaiso, anziana sbaglia a svoltare e falcia due sorelle sul marciapiede: una è grave

Avrebbe cercato di svoltare al civico 18 per fermarsi e andare da sua sorella. Poi, per cause ancora tutte da chiarire, avrebbe accelerato facendo un'inversione di marcia e falciando due donne che camminavano sul marciapiede. Quindi, avrebbe percorso qualche decina di metri in contromano sulla pista ciclabile per poi fermarsi.

Grave incidente mercoledì mattina in via Valparaiso, zona Solari a Milano, dove due anziane - una 75enne e una 72enne, sorelle tra loro - sono state investite da una Toyota Aygo guidata da una 80enne.

Stando a quanto finora ricostruito dalla Locale, la conducente avrebbe accelerato mentre cercava di accostare a sinistra e a quel punto avrebbe invaso il marciapiede e travolto le due vittime.

Pesante il bilancio: ad avere la peggio è stata la 75enne, che è stata trasportata in codice rosso al San Carlo in condizioni gravissime. Un po' meglio è andata a sua sorella, finita in codice giallo al Policlinico. Portata in ospedale anche la guidatrice.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente: se un malore dell'ottantenne o un errore durante la guida dell'auto, dotata di cambio automatico. I rilievi e le indagini sono state affidate ai ghisa.