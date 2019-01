Grave incidente ad Abbiategrasso: 45enne travolge sulle strisce pedonali marito e moglie

Non è chiaro se accecata dal sole o per una distrazione. E' indubbio che non li ha visti o perlomeno si è accorta della loro presenza quando ormai era troppo tardi per frenare in tempo. Li ha travolti così: centrandoli in pieno sulle strisce pedonali che attraversano via Felice Cavallotti ad Abbiategrasso (Milano). L'incidente è avvenuto alle 10.30 di martedì.

Lei, la conducente, una donna 45enne di Abbiategrasso, proveniva da via Alessandro Manzoni, a bordo della sua Toyota Yaris. Loro, i due feriti gravi, sono due coniugi residenti nel medesimo comune.

L'uomo, un 69enne, è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza. La moglie, una 63enne, è finita al San Carlo di Milano. Pare che la signora abbia sbattuto prima sul parabrezza dell'utilitaria e poi sull'asfalto.

A ricostruire la dinamica dell'incidente, dopo aver fatto i rilievi per tutta la mattinata, sono stati gli agenti della polizia locale di Abbiategrasso, che hanno sentito la conducente, rimasta illesa.