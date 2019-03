Incidente a Buccinasco, auto pirata investe famiglia e fugge: 4 bimbi travolti, tre sono gravi

Ha travolto chiunque ha trovato davanti a sé. Poi, senza preoccuparsi minimamente delle condizioni dei feriti, è scappato a bordo della sua Alfa Mito. Gravissimo incidente stradale verso le 17 di lunedì pomeriggio a Buccinasco, dove un'auto pirata ha investito una donna e quattro bimbi - tutti italiani - che stavano attraversando sulle strisce pedonali in via Lario.

Ad avere la peggio, stando a quanto appreso, è stato un bimbo di cinque anni: il piccolo ha riportato la frattura di un polso e un trauma all'addome. Caricato su un elicottero del 118, è stato portato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con sua madre, una 29enne: il bimbo è in condizioni serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Insieme a lui, secondo le prime informazioni apprese, sono state travolte anche le sue sorelline di sei e sette anni: loro sono state portate al Niguarda in codice rosso. In ospedale - al San Carlo - è finita anche una bimba di un anno: la piccola - che sembra sia la cuginetta dei tre - era nel passeggino ed è stata sbalzata via, ma fortunatamente non ha riportato ferite gravissime.

Il presunto pirata preso subito

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Corsico e la polizia locale di Buccinasco, che si sono subito messi sulle tracce del pirata della strada.

La fuga dell'automobilista è durata pochissimo. Un'ora dopo un uomo - sembra si tratti di un italiano di 27 anni - è stato fermato proprio dai militari di Buccinasco, guidati dal capitano Pasquale Puca, e dai colleghi di Abbiategrasso. Gli investigatori stanno ora accertando se fosse lui alla guida della Mito pirata, che risulta intestata al padre del giovane. Il 27enne è stato sottoposto all’acol test e agli esami tossicologici.